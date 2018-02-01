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18:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский суд вынес приговор по громкому делу об убийстве в кафе «Лесная сказка»

Амил Ганбаров получил 9 лет колонии строгого режима.

Советский районный суд в четверг, 1 февраля, вынес приговор по делу об убийстве в кафе «Лесная сказка». В наказание Амил Ганбаров получил 9 лет колонии строгого режима. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в суде.

С момента преступления до вынесения наказания Амилу Ганбарову прошло больше двух лет. Камрана Мамедли убили 10 декабря 2015 года во время конфликта в кафе «Лесная сказка» на проспекте Патриотов. В заведении он встречался с тремя земляками из Азербайджана. Согласно обвинению, между Мамедли и Ганбаровым началась ссора, во время которой Мамедли получил ножевое ранение в живот и огнестрельное ранение. После этого на крыльце кафе Амил Ганбаров дважды ударил Мамедли по голове системным блоком, что зафиксировали камеры наблюдения. От ранений Камран Мамедли скончался.

Увидев запись из кафе, родные Камрана Мамедли настаивали на привлечении к ответственности дяди Ганбарова и его друга. По словам Мамедовых, в расправе участвовали все трое. Кроме того, на запись попал человек, который наблюдал издалека. Позже он подошел к Мамедли — словно проверить, мёртв он или нет. По словам потерпевших, на видео «засветился» известный воронежский криминальный авторитет.

— Мы думаем, что Камрана заказали, его убийство — спланировали. В него стреляли, его резали, разбили голову, чтобы он точно умер. Когда мы посмотрели видео, то поняли, что его убивали несколько человек, но только один взял всё на себя. Нам обещали разобраться, но так всё и оставили, — объяснил Фахраддин Мамедов.

В надежде на справедливость Мамедовы незадолго до окончания следствия опубликовали видео в интернете. Однако на скамье подсудимых оказался только Амил Ганбаров. Его судили за умышленное убийство без отягчающих обстоятельств.

Приговором закончился второй процесс по делу об убийстве в кафе «Лесная сказка». До этого дело вернули на доследование к концу судебного следствия, Ганбарова отпустили под домашний арест.

Дело Амила Ганбарова «похоронило» карьеру адвоката Жанны Храпиной. После событий с возвращением дела Храпину поймали при получении денег от родственников Ганбарова. За 250 тыс. рублей Жанна Храпина обещала родным подзащитного повлиять на решение суда и продление домашнего ареста обвиняемому убийстве. Защитницу судили за покушение на мошенничество и приговорили к 1 году колонии-поселения. Приговор Жанне Храпиной вступил в законную силу.

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