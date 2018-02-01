Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Продукты, которых теперь можно не бояться
Женщина родила три пары близнецов, ни разу не прибегнув к ЭКО
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Обнаружив корабль РФ, авианосец США покинул военную базу - СМИ
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
17:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина задержан по подозрению в убийстве таксиста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Мужчина задержан по подозрению в убийстве таксиста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 1 февраля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, утром 1 февраля на ул. Обнорского местный житель обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователям СК удалось установить личность причастного к совершению этого преступления 25-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 31 января 50-летний таксист на автомобиле Chevrolet вез пассажира из Сормовского района на Автозавод. По дороге между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пассажир нанес водителю 10 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник, прихватив личные вещи погибшего, скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Экс-губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь