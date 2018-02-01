Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Мама написала памятку для родителей, чьих детей травят в школе
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
44-летняя Наташа Королева выглядит как подросток
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
США вывели в океан атомный авианосец, опасаясь корабля из России
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
17:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд продлил срок содержания под стражей экс-главе Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 марта

6 сентября 2017 года чиновник был задержан в момент передачи части взятки в сумме 155 тыс. рублей.

Как сообщил «НТА-Приволжье» руководитель объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, Московский районный суд Нижнего Новгорода на заседании 1 февраля рассмотрел материал о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области Кирилла Культина.

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей, бывшему высокопоставленному чиновнику было удовлетворено. Кирилл Культин останется под арестом до 5 марта текущего года включительно.

Ранее постановлением Московского районного суда от 1 декабря 2017 года мера пресечения в отношении Культина в виде заключения под стражу была продлена на 2 месяца по 5 февраля 2018 года.

Напомним, что уголовное дело в отношении Кирилла Культина было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.

Депутаты приняли отставку главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина. 6 сентября 2017 года чиновник был задержан в момент передачи части взятки в сумме 155 тыс. рублей в ресторане «Домашняя Италия» в ТЦ «Фантастика» Нижнего Новгорода.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Экс-губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь