Суд продлил срок содержания под стражей экс-главе Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 марта

Как сообщил «НТА-Приволжье» руководитель объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, Московский районный суд Нижнего Новгорода на заседании 1 февраля рассмотрел материал о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области Кирилла Культина.

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей, бывшему высокопоставленному чиновнику было удовлетворено. Кирилл Культин останется под арестом до 5 марта текущего года включительно.

Ранее постановлением Московского районного суда от 1 декабря 2017 года мера пресечения в отношении Культина в виде заключения под стражу была продлена на 2 месяца по 5 февраля 2018 года.

Напомним, что уголовное дело в отношении Кирилла Культина было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.