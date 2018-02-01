Суд продлил срок содержания под стражей экс-главе Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 марта
6 сентября 2017 года чиновник был задержан в момент передачи части взятки в сумме 155 тыс. рублей.
6 сентября 2017 года чиновник был задержан в момент передачи части взятки в сумме 155 тыс. рублей.
Как сообщил «НТА-Приволжье» руководитель объединенной
Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей, бывшему высокопоставленному чиновнику было удовлетворено. Кирилл Культин останется под арестом до 5 марта текущего года включительно.
Ранее постановлением Московского районного суда от 1 декабря 2017 года мера пресечения в отношении Культина в виде заключения под стражу была продлена на 2 месяца по 5 февраля 2018 года.
Напомним, что уголовное дело в отношении Кирилла Культина было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.
Депутаты приняли отставку главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина. 6 сентября 2017 года чиновник был задержан в момент передачи части взятки в сумме 155 тыс. рублей в ресторане «Домашняя Италия» в ТЦ «Фантастика» Нижнего Новгорода.