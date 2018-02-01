В МЧС предупредили жителей Отрадного о подтоплении

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Ленобласти чрезвычайная ситуация. Из-за ледяных зажоров на Неве уровень воды поднялся до опасной отметки 443 сантиметра. Под угрозой подтопления оказался город Отрадное. Об этом сообщают в ГУ МЧС Ленобласти.

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Спасатели прошли по дворам и известили жителей о сложившейся обстановке, но люди решили не оставлять свои дома.

Покидать свои дома жители не согласились. «Жалоб от населения не поступало», — уточнили в МЧС.

Тем не менее, по прогнозам ведомства 1 и 2 февраля жилой сектор в городе частично подтопит.

— Прогнозируется вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в районе русел рек Тосна и Нева, — отмечают в ведомстве.