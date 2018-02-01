В МЧС предупредили жителей Отрадного о подтоплении
Люди отказываются покидать свои дома.
Люди отказываются покидать свои дома.
В Кировском районе Ленобласти чрезвычайная ситуация.
Спасатели прошли по дворам и известили жителей о сложившейся обстановке, но люди решили не оставлять свои дома.
Покидать свои дома жители не согласились. «Жалоб от населения не поступало», — уточнили в МЧС.
Тем не менее, по прогнозам ведомства 1 и 2 февраля жилой сектор в городе частично подтопит.
— Прогнозируется вероятность подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в районе русел рек Тосна и Нева, — отмечают в ведомстве.
Также сообщается, что в режим повышенной готовности приведен