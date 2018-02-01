Волгоградка мошеннически лишила ветерана войны его квартиры

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, проверка установила, что 90-летний ветеран Великой Отечественной войны приобрёл двухкомнатную квартиру и на время ремонта в ней временно переселился к своей знакомой.

Та ухаживала за пожилым человеком, вошла к нему в доверие и даже получила доверенность на распоряжение приобретённой недвижимостью. Но распорядилась ею в личных целях. А именно: за миллион рублей продала квартиру своему сыну, хотя на тот момент она стоила как минимум 2,5 миллиона. Впрочем, и того миллиона ветеран не получил.