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17:30 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградка мошеннически лишила ветерана войны его квартиры

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой ветерана войны. Дело основано на материалах проверки прокуратуры Краснооктябрьского района.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, проверка установила, что 90-летний ветеран Великой Отечественной войны приобрёл двухкомнатную квартиру и на время ремонта в ней временно переселился к своей знакомой.

Та ухаживала за пожилым человеком, вошла к нему в доверие и даже получила доверенность на распоряжение приобретённой недвижимостью. Но распорядилась ею в личных целях. А именно: за миллион рублей продала квартиру своему сыну, хотя на тот момент она стоила как минимум 2,5 миллиона. Впрочем, и того миллиона ветеран не получил.

Ведётся следствие. Кроме того, прокурор Краснооктябрьского района предъявил в суд исковое заявление в интересах ветерана о признании сделки по отчуждению квартиры недействительной.

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