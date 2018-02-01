Волгоградка мошеннически лишила ветерана войны его квартиры
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой ветерана войны. Дело основано на материалах проверки прокуратуры Краснооктябрьского района.
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой ветерана войны. Дело основано на материалах проверки прокуратуры Краснооктябрьского района.
Как сообщила РИАЦ
Та ухаживала за пожилым человеком, вошла к нему в доверие и даже получила доверенность на распоряжение приобретённой недвижимостью. Но распорядилась ею в личных целях. А именно: за миллион рублей продала квартиру своему сыну, хотя на тот момент она стоила как минимум 2,5 миллиона. Впрочем, и того миллиона ветеран не получил.
Ведётся следствие. Кроме того, прокурор Краснооктябрьского района предъявил в суд исковое заявление в интересах ветерана о признании сделки по отчуждению квартиры недействительной.