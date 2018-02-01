Женщина погибла при пожаре в девятиэтажном доме в Волгограде

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание произошло около 12.25 на улице Казахской.

Огонь удалось ликвидировать в 12.50. Спасателям пришлось проникать в квартиру по пожарной лестнице. После устранения пожара там была обнаружена погибшая. Спасти женщину не удалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электроприборе.