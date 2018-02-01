Автомобиль провалился в реку Урал в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Автомобиль «Жигули» ушел под лед в пригородном поселке Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Автомобиль «Жигули» ушел под лед в пригородном поселке Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«ЧП произошло в районе село Куриокино. Водитель автомашины решил перебраться на другой берег реки через лед на автомашине. Однако лед треснул и машина провалилась. Водитель успел выбраться из тонущей машины», — рассказала
Как сообщили в