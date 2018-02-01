Автомобиль провалился в реку Урал в Атырау

«ЧП произошло в районе село Куриокино. Водитель автомашины решил перебраться на другой берег реки через лед на автомашине. Однако лед треснул и машина провалилась. Водитель успел выбраться из тонущей машины», — рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

Как сообщили в пресс-службе ДВД, на водителя заполнен административный протокол. Он будет наказан за то, что выехал на лед реки.