Консервы для ФСИН дошли до суда

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Судья Энгельсского районного суда Наталья Рубанова начала рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова, экс-начальника отдела закупок предприятия Сергея Сафонова и трех энгельсских предпринимателей: учредителя и гендиректора ООО «Мастер-Кондитер» Андрея Аношина, соучредителя ООО «Торговый дом № 1» Сло Иво и Мгера Киракосяна. Все трое, согласно открытым данным, занимались производством и реализацией кондитерских изделий.

Сегодняшнее заседание началось с того, что защита попыталась отвести гособвинителя Алексея Иванова на основании того, что тот не подтвердил свои полномочия документально. Однако судья отказала в отводе. После чего прокурор Алексей Иванов зачитал обвинительное заключение. Согласно этому документу, в 2015 году Павел Беликов провел торги и заключил договоры поставки жира по завышенным ценам с ООО «Мастер-Кондитер». Для обоснования указанной в контракте цены 100 руб. за 1 кг еще более дорогие коммерческие предложения на торги выставили контролируемые подсудимыми ООО «Агросоюз» и ООО «Волжский союз».

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«Мастер-Кондитер» должен был поставить 1,8 тыс. тонн жира. Компания закупила у сторонних организаций жир по цене около 60 руб. за 1 кг и поставила ФГУПу. Разница составила 65,7 млн руб. За это, как считает следствие, господин Беликов получил от Мгера Киракосяна 30 млн руб. в качестве взятки.

По схожей схеме, по версии следствия, обвиняемые похитили из федерального бюджета средства, выделенные на закупки маргарина для учреждений уголовно-исполнительной системы. В 2016 году, считает следствие, они организовали поставку по двойной цене от имени ФГУП «Консервный завод ФСИН России» в территориальные подразделения ФСИН под видом произведенного энгельсским ФГУПом маргарина более дешевой продукции, изготовленной сторонним заводом, а поступившие по государственным контрактам денежные средства перечислили на счет подконтрольной им коммерческой организации. Таким образом, по второму эпизоду государству был причинен ущерб на сумму свыше 40,9 млн руб.

Павлу Беликову следствие отводит роль вдохновителя и организатора преступной схемы. Он обвиняется в коммерческом подкупе, мошенничестве, растрате и получении взятки.

Такой же набор статей у Мгера Киракосяна, с той лишь разницей, что ему вменяют дачу взятки. Остальных фигурантов дела обвиняют в растрате, подкупе и мошенничестве. Вину подсудимые не признают.

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Как сообщал «Ъ», Павла Беликова задержали в мае 2016 года в Саратове, этапировали в Москву и арестовали Басманным районным судом столицы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда он обвинялся в том, что «с использованием своего служебного положения похитил по госконтрактам более 350 млн руб.». По начальной версии СКР, в 2015 году неустановленные чиновники ФСИН сообщили Павлу Беликову, что из бюджета РФ будет выделено 1,2 млрд руб. на закупку консервированных продуктов для нужд региональных управлений службы. Несмотря на то что технические возможности завода не позволяли, как считало следствие, обеспечить производство консервов на эту сумму, региональные управления заключили с ФГУПом более 400 контрактов. После поступления оплаты 350 млн руб. якобы сразу были переведены на счета, подконтрольные господину Беликову и его не названным на тот момент сообщникам.

В октябре 2016 года СКР сообщил, что в уголовном деле появился новый эпизод растраты. Адвокаты господина Беликова говорили, что директора ФГУПа «подставили», и называли все обвинения надуманными. В частности, отмечали они, ФГУП полностью, хотя и с задержкой, выполнил работу по госконтрактам.

В ходе предварительного расследования появились новые подозреваемые. Кроме того, в сентябре прошлого года СКР прекратил уголовное преследование Павла Беликова по эпизоду о хищении 350 млн руб.

Адвокат Павла Беликова Александр Куницын судебный процесс не комментирует, ранее он говорил, что считает обвинение «высосанным из пальца».