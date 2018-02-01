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21:25 (мск), источник: ТАСС

Здание министерства обороны ДНР обстреляли из гранатомета

В ведомстве назвали произошедшее терактом.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь из гранатомета по зданию министерства обороны провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании ДНР.

«По зданию Минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00», — приводит заявление командования Донецкое агентство новостей.

В ведомстве квалифицировали произошедшее как террористический акт.

С 23 декабря в Донбассе действует режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 20 декабря в Минске на заседании контактной группы. По данным ДНР и ЛНР, интенсивность огня со стороны украинских силовиков снизилась, но полностью обстрелы не прекратились.

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