Здание министерства обороны ДНР обстреляли из гранатомета

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь из гранатомета по зданию министерства обороны провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании ДНР.

«По зданию Минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19:00», — приводит заявление командования Донецкое агентство новостей.

С 23 декабря в Донбассе действует режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 20 декабря в Минске на заседании контактной группы. По данным ДНР и ЛНР, интенсивность огня со стороны украинских силовиков снизилась, но полностью обстрелы не прекратились.