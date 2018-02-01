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21:44 (мск), источник: РИА Новости

Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Экс-губернатор также выплатит штраф в размере 48 миллионов рублей. По одному из эпизодов дела подсудимого оправдали.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.

Гособвинение запросило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.

По Уголовному кодексу, максимально Белых грозило 15 лет заключения со штрафом в 70 раз больше суммы полученных взяток (в данном случае — 42 миллиона евро, или почти 3 миллиарда рублей).

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Белых вменялось два коррупционных эпизода. В СК РФ заявляли, что в 2011—2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как «помог» согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. В четверг суд оправдал Белых по этому эпизоду.

Через год, по данным СК РФ, владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 потребовал и получил частями 400 тысяч евро. Судгаймер, как установило следствие, понимал, что его предприятиям грозит расторжение договоров аренды из-за неисполнения всех необходимых условий, и он согласился откупиться.

Задержали Белых в июне 2016 года при получении в московском ресторане последнего транша взятки в 150 тысяч евро. В СМИ тогда были опубликованы фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог.

Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой «в связи с утратой доверия». Позднее, комментируя задержание и арест Белых, Путин отмечал, что виновность или невиновность уже экс-губернатора установит суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег вызывает много вопросов.

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