«Маслопродукт» разливают в суде. Вынесен приговор первому фигуранту дела бывшего замглавы Минсельхоза
Как стало известно «Ъ», суд вынес первый приговор в рамках разбирательства с многомиллиардными хищениями в созданной
Как стало известно «Ъ», суд вынес первый приговор в рамках разбирательства с многомиллиардными хищениями в созданной
Дело Сергея Цветкова рассматривалось в Новоусманском суде Воронежской области в особом порядке. Господин Цветков признан пособником в особо крупном мошенничестве (ст. 33; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение требовало для Сергея Цветкова три года колонии общего режима. Сам обвиняемый и его адвокаты просили судью Алексея Жукавина не назначать наказание, связанное с лишением свободы, обещая «продолжать сотрудничество со следствием». «В обвинительном заключении подчеркивается, что Сергей был номинальным руководителем. У него не было реальных полномочий. По сути, его предлагается посадить на три года за то, что он не подписывал», — объяснял судье адвокат Алексей Хорольский. Представители «Росагролизинга», признанного потерпевшим, сообщили суду, что тоже не видят причин для назначения обвиняемому реального срока.
Сергей Цветков в 2009 году числился гендиректором ООО «Вита», через которое компании «Маслопродукта» закупили оборудование для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе. На это «Росагролизинг» выделил 1,125 млрд руб. Следствие доказало, что полученная техника была похищена через ее переоформление на другие юрлица. Следственный департамент МВД РФ заинтересовался этой историей весной в 2013 году и возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова. Формулировка обвинения против
По версии следствия, фирмы, бравшие эти займы и дававшие под них залоги, прошли через длинную и запутанную цепочку взаимных поглощений, слияний и ликвидаций. В результате банк остался без денег и без залогов. В разбирательстве появились еще два фигуранта — директор маслозавода Николай Роднищев и финансист Ольга Яудземис. Именно ее правоохранители рассматривают как автора схемы вывода средств.
Ольга Яудземис находится в международном розыске, а Николай Роднищев — под подпиской о невыезде. Алексей Бажанов сейчас живет в Англии, а местонахождение госпожи Яудземис доподлинно неизвестно. Оба своей вины не признают. В окружении финансистки говорят, что она была «лишь консультантом», «никаких денег не выводила и не заработала», о чем свидетельствует тот факт, что следствию удалось арестовать лишь «купленную много лет назад в ипотеку квартиру в Москве».
Всеволод Инютин