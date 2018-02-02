«Маслопродукт» разливают в суде. Вынесен приговор первому фигуранту дела бывшего замглавы Минсельхоза

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дело Сергея Цветкова рассматривалось в Новоусманском суде Воронежской области в особом порядке. Господин Цветков признан пособником в особо крупном мошенничестве (ст. 33; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение требовало для Сергея Цветкова три года колонии общего режима. Сам обвиняемый и его адвокаты просили судью Алексея Жукавина не назначать наказание, связанное с лишением свободы, обещая «продолжать сотрудничество со следствием». «В обвинительном заключении подчеркивается, что Сергей был номинальным руководителем. У него не было реальных полномочий. По сути, его предлагается посадить на три года за то, что он не подписывал», — объяснял судье адвокат Алексей Хорольский. Представители «Росагролизинга», признанного потерпевшим, сообщили суду, что тоже не видят причин для назначения обвиняемому реального срока.

В итоге господин Жукавин полностью согласился с позицией обвинения. Сергей Цветков ранее провел под стражей и домашним арестом восемь месяцев, следовательно, если приговор вступит в силу (защита собирается его обжаловать), ему предстоит провести в заключении 2 года и 4 месяца.

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Сергей Цветков в 2009 году числился гендиректором ООО «Вита», через которое компании «Маслопродукта» закупили оборудование для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе. На это «Росагролизинг» выделил 1,125 млрд руб. Следствие доказало, что полученная техника была похищена через ее переоформление на другие юрлица. Следственный департамент МВД РФ заинтересовался этой историей весной в 2013 году и возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова. Формулировка обвинения против экс-чиновника несколько раз менялась. В апреле того же года он был арестован вместе с бывшими сотрудниками «Маслопродукта» Романом Маловым и Сергеем Дуденковым — другими предполагаемыми пособниками в хищениях через «Виту». Позже к ним добавился еще один обвиняемый — юрист группы Денис Курилов. Однако 30 декабря 2013 года Алексей Бажанов, которого отпустили из-под стражи, сразу же скрылся и вскоре был объявлен в международный розыск.

А в начале 2014 года размер вменяемого от махинаций в «Маслопродукте» ущерба вырос почти в десять раз. Помимо эпизода с «Витой» бывшему чиновнику вменили в вину мошенническое хищение более 10 млрд руб. кредитов Связь-банка, которые давались структурам «Маслопродукта» на закупку сырья и операционную деятельность.

По версии следствия, фирмы, бравшие эти займы и дававшие под них залоги, прошли через длинную и запутанную цепочку взаимных поглощений, слияний и ликвидаций. В результате банк остался без денег и без залогов. В разбирательстве появились еще два фигуранта — директор маслозавода Николай Роднищев и финансист Ольга Яудземис. Именно ее правоохранители рассматривают как автора схемы вывода средств.

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«В этих операциях запутались даже эксперты-бухгалтеры, которые не смогли подсчитать точную сумму похищенного и ограничились формулировкой “более 10 млрд руб.”. Сам Бажанов далеко не знаток таких вопросов. Яудземис ему, по всей видимости, рекомендовали именно как специалиста в этой области», — рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Ольга Яудземис находится в международном розыске, а Николай Роднищев — под подпиской о невыезде. Алексей Бажанов сейчас живет в Англии, а местонахождение госпожи Яудземис доподлинно неизвестно. Оба своей вины не признают. В окружении финансистки говорят, что она была «лишь консультантом», «никаких денег не выводила и не заработала», о чем свидетельствует тот факт, что следствию удалось арестовать лишь «купленную много лет назад в ипотеку квартиру в Москве».