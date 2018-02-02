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09:47 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавший без вести Александр Курилов разыскивается полицией в Нижнем Новгороде

Мужчина пропал в мае 2017 года.

Источник: 52.мвд.рф

Пропавший без вести Александр Васильевич Курилов разыскивается полицией в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, с мая 2017 года мужчина не выходил на связь с родственниками. Его местонахождение до сих пор не известно.

Рост пропавшего 173 см, он среднего телосложения. У разыскиваемого светлые длинные волосы и голубые глаза. У мужчины имеется шрам на правой руке.

В день исчезновения Александр Куликов был одет в черные джинсы, голубую рубашку и жилет цвета «хаки». На его ногах были обуты кроссовки.

Всех, обладающих информацией о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить по телефонам 8−950−354−91−54, 8 (831) 268−61−10 или по каналу связи «02».

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