Пропавший без вести Александр Курилов разыскивается полицией в Нижнем Новгороде

Пропавший без вести Александр Васильевич Курилов разыскивается полицией в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, с мая 2017 года мужчина не выходил на связь с родственниками. Его местонахождение до сих пор не известно.



Рост пропавшего 173 см, он среднего телосложения. У разыскиваемого светлые длинные волосы и голубые глаза. У мужчины имеется шрам на правой руке.



В день исчезновения Александр Куликов был одет в черные джинсы, голубую рубашку и жилет цвета «хаки». На его ногах были обуты кроссовки.



Всех, обладающих информацией о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить по телефонам 8−950−354−91−54, 8 (831) 268−61−10 или по каналу связи «02».



