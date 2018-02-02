Пропавший без вести Александр Курилов разыскивается полицией в Нижнем Новгороде
Мужчина пропал в мае 2017 года.
Мужчина пропал в мае 2017 года.
Пропавший без вести Александр Васильевич Курилов разыскивается полицией в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в
Рост пропавшего 173 см, он среднего телосложения. У разыскиваемого светлые длинные волосы и голубые глаза. У мужчины имеется шрам на правой руке.
В день исчезновения Александр Куликов был одет в черные джинсы, голубую рубашку и жилет цвета «хаки». На его ногах были обуты кроссовки.
Всех, обладающих информацией о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить по телефонам 8−950−354−91−54,