Беременная кондуктор автобуса пострадала в ДТП в Хабаровске

В четверг вечером в Хабаровске из-за действий водителя легковой машины сошли с маршрута два автобуса. Травмы во время аварии получили две женщины, в том числе беременная кондуктор, сообщает портал «Губерния».

Предполагаемым виновником ДТП стал 57-летний водитель «Мазды Фамилии». Он ехал по Воронежской со стороны улицы Шелеста и собирался свернуть налево, к многоэтажкам. Автобусы двигались ему навстречу друг за другом. Автолюбитель пропустил нужный съезд и решился на рискованный маневр — оперативно развернуться и сразу же заехать на прилегающую территорию. Водитель общественного транспорта успел остановиться буквально в нескольких сантиметрах от легковой машины, однако получил удар сзади от второго автобуса и все же столкнулся с «Маздой».

В первую краевую больницу доставили кондуктора пригородного 114-го, который двигался в село Виноградовка. В момент удара хабаровчанка, находящаяся на 13-й неделе беременности, рассчитывала пассажирку. Обе не удержались на ногах: будущая мать получила ушибы, а 58-летняя женщина травмировала ключицу и заполучила гипертонический криз.