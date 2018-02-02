В Кушве осудили депутата-отца оскандалившейся светской львицы

В Кушве осудили депутата местной городской думы Александра Камбаратова за попытку присвоения 1,5 млн рублей и содействии в смягчении наказания для конкурсного управляющего Гороблагодатского рудоуправления. Народного избранника взяли с поличным, сообщает в пятницу, 2 февраля, «АиФ-Урал».

Депутата думы Кушвинского городского округа Александра Камбаратова признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Народный избранник попался с поличным на щекотливой истории. Депутат предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления за 1,5 млн рублей избежать уголовного наказания. «Он сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что через знакомого судью может способствовать назначению наказания, не связанного с лишением свободы», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Деньги депутат Камбаратов получил, но не успел ими воспользоваться, поскольку был пойман с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас народному избраннику предстоит провести три года в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.