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10:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Кушве осудили депутата-отца оскандалившейся светской львицы

Александр Камбаратов за 1,5 млн рублей пытался «договориться» с судьей.

В Кушве осудили депутата местной городской думы Александра Камбаратова за попытку присвоения 1,5 млн рублей и содействии в смягчении наказания для конкурсного управляющего Гороблагодатского рудоуправления. Народного избранника взяли с поличным, сообщает в пятницу, 2 февраля, «АиФ-Урал».

Депутата думы Кушвинского городского округа Александра Камбаратова признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Народный избранник попался с поличным на щекотливой истории. Депутат предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления за 1,5 млн рублей избежать уголовного наказания. «Он сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что через знакомого судью может способствовать назначению наказания, не связанного с лишением свободы», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Деньги депутат Камбаратов получил, но не успел ими воспользоваться, поскольку был пойман с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас народному избраннику предстоит провести три года в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что депутат является отцом светской львицы Марины Камбаратовой, известной по скандальной истории, произошедшей в Екатеринбурге. Девушка выезжала на своем «Мерседесе» из двора дома и отказалась уступать дорогу встречным машинам. Светская львица громко кричала и пинала машину одного из оппонентов. Запись конфликта была выложена в Сеть.

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