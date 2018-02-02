В Краснодаре на рельсах столкнулись трамвай, иномарка и «Газель»
Тройная авария случилась 1 февраля на улице Коммунаров около девяти часов вечера.
Тройная авария случилась 1 февраля на улице Коммунаров около девяти часов вечера.
Трамвай № 8 ехал по маршруту в сторону Кооперативного рынка, как в него на большой скорости врезалась машина Nissan. Водитель иномарки хотел незаметно пролететь прямо перед вагоном. Однако ему не удалось это сделать.
После столкновения трамвай зацепил легковушку и провез ее на несколько метров вперед. Остановить их движение смогла только новая авария. Машины врезались в припаркованную на обочине «Газель».
По сообщениям очевидцев, в