​​В Краснодаре на рельсах столкнулись трамвай, иномарка и «Газель»

Трамвай № 8 ехал по маршруту в сторону Кооперативного рынка, как в него на большой скорости врезалась машина Nissan. Водитель иномарки хотел незаметно пролететь прямо перед вагоном. Однако ему не удалось это сделать.

После столкновения трамвай зацепил легковушку и провез ее на несколько метров вперед. Остановить их движение смогла только новая авария. Машины врезались в припаркованную на обочине «Газель».

По сообщениям очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель иномарки. Его с различными травмами увезли в больницу.