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10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

После смертельного ДТП с «ватрушкой» под Балахной завели уголовное дело

В результате опасных развлечений погиб 20-летний парень.

По факту смертельного ДТП с «ватрушкой», которое произошло в Балахнинском районе в конце января, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, вечером 21 января двое друзей из Балахны решили устроить экстремальное развлечение и покататься на тюбинге, привязанном к автомобилю. 18-летний парень сел за руль «Форда», а его 20-летний товарищ занял место в «ватрушке». Однако в ходе движения по дороге тюбинг вынесло на встречную полосу, прямо под колеса ехавшей «Ниве» .

Ехавший на «ватрушке» 20-летний молодой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, — рассказали в прокуратуре.

Водителю «Форда» грозит до 5 лет лишения свободы.

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