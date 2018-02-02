Подпольные воронежские банкиры заработали 17 миллионов рублей

— Для незаконной банковской деятельности использовались счета не менее 28 подконтрольных организаций. Управление осуществлялось путем системы удаленного доступа, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.
Клиент перечислял деньги на счета одной из этих организаций под предлогом покупки каких-то товаров. Потом средства выводили со счета и передавали в руки заказчику (с удержанием некоторой суммы, само собой).
Как говорят в полиции, участники преступной группы заработали не менее 17,7 млн рублей. Все пятеро — под домашним арестом. Им грозит до семи лет заключения.