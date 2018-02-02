Ревнивый магнитогорец устроил кровавую бойню в гостях: 1 труп, 2 ранены

Житель Магнитогорска (Челябинская область) арестован после смертельной поножовщины, учиненной им на дружеских посиделках, — 32-летний мужчина потерял голову из-за ревности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в квартире одного из домов, расположенных в многоэтажке на улице Грязнова. В гостях у разведенного мужчины, у которого недавно был день рождения, собрались три товарища и две девушки. Среди участников вечеринки была пара бывших сожителей, расставшихся по инициативе дамы. Брошенный кавалер, ранее сидевший за смертельное избиение человека и угон, никак не хотел смириться с размолвкой и продолжал надеяться на благосклонность возлюбленной и ревновать ее. Во время пьянки мужчина увидел в хозяине квартиры конкурента, стал с ним ругаться, однако имениннику все же удалось убедить гостя, что он ни на что не претендует, и мужчины помирились.

К концу праздника, когда все уснули, ревнивец остался один пить на кухне. Затем решил, что заберет свою бывшую и уйдет вместе с ней домой. Однако, заглянув в комнату, где все спали, увидел, что рядом с его возлюбленной на диване лежит хозяин, уверявший, что видов на женщину не имеет. Все были одеты, однако мужчина почувствовал себя обманутым. Он взял на кухне нож, которым только что резал закуску, и наклонившись к неприятелю через экс-сожительницу, стал бить лезвием в грудь, живот, по рукам и ногам. Женщина проснулась и закричала, разбудив спавшего на соседнем кресле-кровати другого гостя. Тот, повернув голову, возмутился, обозвав агрессора лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Поскольку ревнивец ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, стерпеть этих слов он не смог и накинулся с ножом на обидчика. После не менее чем семи ударов тот скончался от проникающего ранения сердца. Тогда злоумышленник снова вернулся к хозяину квартиры, уже истекавшему кровью. Стащив потерпевшего с дивана, агрессор причинил ему еще более десятка ранений, пока нож у него не выбила его возлюбленная. Женщине тоже досталось — в суматохе ревнивец полоснул ей по руке так, что она повисла на коже. Испугавшись за даму, мужчина принялся извиняться, вызвал полицию и скорую.

«Наряд ППС оказался рядом, поэтому стражи порядка прибыли на место сразу. Успели и медики. Им удалось спасти хозяина квартиры, получившего не менее 20 ножевых ранений. Он уже пришел в себя. Рассказывает, что помнит все до момента, когда пошел спать. Затем, говорит, был белый свет, а очнулся уже в больнице. Злоумышленник заключен судом под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и убийстве. Вину он свою признал и начал раскаиваться», — рассказал старший следователь Правобережного межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Антон Казанцев.

Известно, что у погибшего осталась семья с ребенком. Второй потерпевший, которого врачи вытащили с того света, является отцом двоих детей. Квартира, где все случилось, оказалась буквально залита кровью. Ее осмотр занял у правоохранителей немало времени. В настоящее время расследование дела продолжается.

Напомним, на почве ревности в Челябинской области произошло еще одну жуткое преступление: в новогодние праздники житель Еманжелинска сжег свою жену и ее любовника в багажнике автомобиля.