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09:47 (мск), источник: РИА Новости

Житель Челябинской области получил 20 лет колонии за убийство подростка

ЧЕЛЯБИНСК, 2 фев — РИА Новости. Челябинский облсуд в пятницу приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя города Карабаш Челябинской области, признанного виновным в насилии над подростком, а также его убийстве, сообщила пресс-служба облсуда.

Источник: РИА Новости

По данным суда, вечером 2 апреля 2017 года Савченко в состоянии алкогольного опьянения в Карабаше пригласил к себе в дом незнакомого подростка, где надругался над ним. При этом мужчина несколько раз ударил мальчика по голове тупым предметом, после чего перенес подростка в заброшенный дом и поджег. От полученных ранений подросток скончался, уточняет суд.

«Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Сергею Савченко 1990 года рождения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего, а также в убийстве, добавляется в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей убитого компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей, уточняется в сообщении.

На судебном заседании Савченко вину не признал ни по одному из преступлений, он отрицал свою причастность к убийству, а по обвинению в совершении насильственных действиях сексуального характера от дачи показаний отказался, сообщает суд. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.

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