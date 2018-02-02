Житель Челябинской области получил 20 лет колонии за убийство подростка

Источник: РИА Новости

По данным суда, вечером 2 апреля 2017 года Савченко в состоянии алкогольного опьянения в Карабаше пригласил к себе в дом незнакомого подростка, где надругался над ним. При этом мужчина несколько раз ударил мальчика по голове тупым предметом, после чего перенес подростка в заброшенный дом и поджег. От полученных ранений подросток скончался, уточняет суд.

«Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Сергею Савченко 1990 года рождения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего, а также в убийстве, добавляется в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родителей убитого компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей, уточняется в сообщении.