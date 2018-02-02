Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Жену Тарасова поздравляют с беременностью
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Рената Литвинова позабавила соцсети «богемной» шапочкой
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Обнаружив корабль РФ, авианосец США покинул военную базу - СМИ
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Рената Литвинова позабавила соцсети «богемной» шапочкой
Джанабаева позирует в сверкающем платье и с «мокрой» укладкой
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
09:43 (мск), источник: Фонтанка

На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках

Одетого не по погоде человека заметили прохожие на Васильевском острове в Петербурге. Рядом с Успенским храмом он вышел на лед и пропал. Отыскать удалось только тапочки для душа.

Как стало известно «Фонтанке», колоритного мужчину увидели на пересечении 15-й линии В. О. и набережной Лейтенанта Шмидта в восемь вечера 1 февраля. Под обещанным синоптиками снегопадом молодой человек в футболке, шортах и обуви на босу ногу спустился к Неве, вышел на лед и направился прямиком к полынье. В руках у него рассмотрели пакет. Не сумев отследить его дальнейший путь, обеспокоенные прохожие позвонили в полицию.

Оперативные службы продвинулись дальше, но легко одетого гуляющего не нашли. Единственным свидетельством его присутствия стали чёрные тапочки для душа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: Щит и меч
США сравнили Россию и Китай с колониальными державами
За кражу 1 млрд рублей обвиняемый получил 3 года тюрьмы
Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром пять метров
США обвинили РФ во вмешательстве в выборы президента Мексики
В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины
Умер тележурналист Виктор Любовцев
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь