На льду Невы искали полураздетого мужчину в банных тапочках

Как стало известно «Фонтанке», колоритного мужчину увидели на пересечении 15-й линии В. О. и набережной Лейтенанта Шмидта в восемь вечера 1 февраля. Под обещанным синоптиками снегопадом молодой человек в футболке, шортах и обуви на босу ногу спустился к Неве, вышел на лед и направился прямиком к полынье. В руках у него рассмотрели пакет. Не сумев отследить его дальнейший путь, обеспокоенные прохожие позвонили в полицию.