В Воронежской области на пожаре во времянке сгорели три женщины — СКР возбудил дело

Источник: РИА "Новости"

Около шести часов утра пятницы, 2 февраля 2018 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Советская в селе Рождественское Поворинского района. По данным МЧС, горела времянка размером 4 на 6 метров. Справиться с пожаром удалось в 6:43 утра.

После тушения пожара в надворной постройке были обнаружены тела трех женщин. Первая в возрасте 58 лет, вторая — 64 года и третья самая старшая — 80 лет. У всех на телах имелись следы термического воздействия.

«Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», — рассказали в региональном управлении СКР.