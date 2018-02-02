Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Женщина родила три пары близнецов, ни разу не прибегнув к ЭКО
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Джанабаева позирует в сверкающем платье и с «мокрой» укладкой
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
США вывели в океан атомный авианосец, опасаясь корабля из России
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Собчак и Виторган поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Лопырева показала, как носить кожаные ботфорты и вечернее платье
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
09:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области на пожаре во времянке сгорели три женщины — СКР возбудил дело

Виновному грозит четыре года тюрьмы.

Источник: РИА "Новости"

Около шести часов утра пятницы, 2 февраля 2018 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Советская в селе Рождественское Поворинского района. По данным МЧС, горела времянка размером 4 на 6 метров. Справиться с пожаром удалось в 6:43 утра.

После тушения пожара в надворной постройке были обнаружены тела трех женщин. Первая в возрасте 58 лет, вторая — 64 года и третья самая старшая — 80 лет. У всех на телах имелись следы термического воздействия.

«Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», — рассказали в региональном управлении СКР.

Отметим, что место происшествия осмотрели сотрудники Следственного комитета. Предстоит выяснить, что стало причиной смерти пострадавших и из-за чего случился пожар.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронеже поправки в Воздушный кодекс парализовали выдачу разрешений…
В Воронежской области на пожаре во времянке сгорели три женщины…
США сравнили Россию и Китай с колониальными державами
За кражу 1 млрд рублей обвиняемый получил 3 года тюрьмы
Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром пять метров
США обвинили РФ во вмешательстве в выборы президента Мексики
В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины
Умер тележурналист Виктор Любовцев
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь