В Самаре мужчина, перебегавший пути, был насмерть сбит электричкой

По предварительным данным, мужчина перебегал пути перед грузовым поездом и был сбит встречной электричкой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры.