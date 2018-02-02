В Самаре мужчина, перебегавший пути, был насмерть сбит электричкой
В пятницу, 2 февраля, в районе Киркомбината электропоездом, следовавшим по маршруту «Мирная-Сызрань», смертельно травмирован мужчина, личность которого устанавливается.
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В пятницу, 2 февраля, в районе Киркомбината электропоездом, следовавшим по маршруту «Мирная-Сызрань», смертельно травмирован мужчина, личность которого устанавливается.
По предварительным данным, мужчина перебегал пути перед грузовым поездом и был сбит встречной электричкой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры.