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09:59 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом

В четверг, 1 февраля, в Самаре было зафиксировано сразу три случая отравления угарным газом из-за нарушений техники безопасности.

Первый инцидент произошел в 11 часу утра в одном из домов на улице Аэродромной. Там пострадали 22-летняя и 16-летняя девушки. Их госпитализировали в больницу, пишет Samru.ru.

Второй случай произошел в 15:30 в доме на улице Партизанской. Из-за отсутствия тяги газом отравился 8-летний ребенок, его также увезли в больницу.

Еще одно происшествие было зафиксировано примерно в 20:30 в доме на улице Александра Матросова. Там пострадали три человека: 35-летняя женщина, мальчик 2017 года рождения и девочка 2012 года рождения. Всех госпитализировали в лечебное учреждение.

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