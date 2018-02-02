В Самаре двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом

Первый инцидент произошел в 11 часу утра в одном из домов на улице Аэродромной. Там пострадали 22-летняя и 16-летняя девушки. Их госпитализировали в больницу, пишет Samru.ru.

Второй случай произошел в 15:30 в доме на улице Партизанской. Из-за отсутствия тяги газом отравился 8-летний ребенок, его также увезли в больницу.