В Самаре двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
В четверг, 1 февраля, в Самаре было зафиксировано сразу три случая отравления угарным газом
В четверг, 1 февраля, в Самаре было зафиксировано сразу три случая отравления угарным газом
Первый инцидент произошел в 11 часу утра в одном из домов на улице Аэродромной. Там пострадали 22-летняя и 16-летняя девушки. Их госпитализировали в больницу, пишет Samru.ru.
Второй случай произошел в 15:30 в доме на улице Партизанской.
Еще одно происшествие было зафиксировано примерно в 20:30 в доме на улице Александра Матросова. Там пострадали три человека: 35-летняя женщина, мальчик 2017 года рождения и девочка 2012 года рождения. Всех госпитализировали в лечебное учреждение.