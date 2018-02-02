В Красноярске бродячие собаки серьёзно покусали женщину

Красноярка Наталья Зимина рассказала, что она выгуливала своего пса вечером 30 января в микрорайоне Ветлужанка. Как пишет женщина, она шла не по пустырю, а по обочине дороги. Внезапно на ее пути появилась свора бродячих собак, а одна из них напала на женщину и укусила ее за ногу. За ней стали нападать и остальные собаки. Несколько раз Наталья упала на землю, но её удалось подняться. Спасли пострадавшую молодой человек и девушка, у которых был шокер. Они отбили женщину у бездомных псов и проводили до дома.