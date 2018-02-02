В Красноярске бродячие собаки серьёзно покусали женщину
Стая бродячих псов напала на красноярку вечером 30 января.
Стая бродячих псов напала на красноярку вечером 30 января.
Бродячие собаки напали на женщину, которая выгуливала собственного пса в Красноярске. Об этом пострадавшая сообщила на странице группы заводчиков собак в соцсети.
Красноярка Наталья Зимина рассказала, что она выгуливала своего пса вечером 30 января в микрорайоне Ветлужанка. Как пишет женщина, она шла не по пустырю, а по обочине дороги. Внезапно на ее пути появилась свора бродячих собак, а одна из них напала на женщину и укусила ее за ногу. За ней стали нападать и остальные собаки. Несколько раз Наталья упала на землю, но её удалось подняться. Спасли пострадавшую молодой человек и девушка, у которых был шокер. Они отбили женщину у бездомных псов и проводили до дома.
Теперь Наталье предстоит долгое лечение. Она уже ставит уколы от бешенства и призывает не прикармливать бродячих собак, так как они могут угрожать жизни людей.
Напомним, в конце декабря в поселке Удачный в Красноярске было найдено растерзанное собаками тело женщины. Было ли нападение собак причиной смерти, неизвестно. Женщина пропала, и во время поисков волонтеры нашли обгрызенный животными труп.