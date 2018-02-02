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10:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске бродячие собаки серьёзно покусали женщину

Стая бродячих псов напала на красноярку вечером 30 января.

Бродячие собаки напали на женщину, которая выгуливала собственного пса в Красноярске. Об этом пострадавшая сообщила на странице группы заводчиков собак в соцсети.

Красноярка Наталья Зимина рассказала, что она выгуливала своего пса вечером 30 января в микрорайоне Ветлужанка. Как пишет женщина, она шла не по пустырю, а по обочине дороги. Внезапно на ее пути появилась свора бродячих собак, а одна из них напала на женщину и укусила ее за ногу. За ней стали нападать и остальные собаки. Несколько раз Наталья упала на землю, но её удалось подняться. Спасли пострадавшую молодой человек и девушка, у которых был шокер. Они отбили женщину у бездомных псов и проводили до дома.

Теперь Наталье предстоит долгое лечение. Она уже ставит уколы от бешенства и призывает не прикармливать бродячих собак, так как они могут угрожать жизни людей.

Напомним, в конце декабря в поселке Удачный в Красноярске было найдено растерзанное собаками тело женщины. Было ли нападение собак причиной смерти, неизвестно. Женщина пропала, и во время поисков волонтеры нашли обгрызенный животными труп.

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