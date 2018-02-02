В Казани автомобиль сбил 17-летнего парня и скрылся с места аварии
(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Полиция ищет водителя, который сбил 17-летнего молодого человека и скрылся с места ДТП, сообщает Госавтоинспекция Казани.
(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Полиция ищет водителя, который сбил 17-летнего молодого человека и скрылся с места ДТП, сообщает Госавтоинспекция Казани.
Инцидент произошел в четверг вечером напротив дома № 181а по улице Товарная.
В результате ДТП парень с ушибами головного мозга, шеи и тазобедренного сустава был госпитализирован.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.