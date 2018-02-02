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10:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани автомобиль сбил 17-летнего парня и скрылся с места аварии

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Полиция ищет водителя, который сбил 17-летнего молодого человека и скрылся с места ДТП, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Инцидент произошел в четверг вечером напротив дома № 181а по улице Товарная.

В результате ДТП парень с ушибами головного мозга, шеи и тазобедренного сустава был госпитализирован.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

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