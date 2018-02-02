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10:07 (мск), источник: АиФ Казань

В Высокогорском районе произошло аварийное отключение газа

Незапланированное отключение газоснабжения произошло в селе Высокая Гора 2 февраля в 3.30, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Под отключение попали 500 частных домов, в которых проживает 1300 человек.

Спустя 3,5 часа в 7.00 газоснабжение удалось восстановить.

Причиной отключения стала неисправность газового оборудования в газораспределительной станции.

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