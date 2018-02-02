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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале друзья пьяного водителя ударили сотрудники ГИБДД ножом в спину

После этого подозреваемый скрылся.

Кровавые разборки с сотрудниками ГИБДД произошли в Артемовском. Местный патруль ДПС остановил пьяного водителя. Полицейские пытались затащить нарушителя в служебную машину. Но в это время к наряду подъехали друзья лихача. Один из них вышел из машины и ударил одного из работников ГИБДД ножом в спину, после чего сел в машину и скрылся.

— Группа задержания службы вневедомственной охраны Росгвардиипо радиостанции услышали сообщение от наряда ГИБДД о том, что им необходима машина скорой помощи, — рассказывают в Управлении Росгвардии по свердловской области. — Прибыв на место происшествия сотрудники войск правопорядка увидели, что на земле лежит сотрудник ГИБДД с ножевым ранением в области спины.

Сотрудники Росгвардии оказали своему коллеге помощь, пока ждали «скорую помощь». Когда пострадавшего полицейского забрали в больницу, силовики бросились в погоню за отморозком.

— По горячим следам сотрудники Росгвардии, совместно с сотрудниками ППСП задержали гражданина, у которого при себе был нож, — добавляют в Росгвардии. Данный гражданин совместно с сотрудниками органов внутренних дел был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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