На Урале друзья пьяного водителя ударили сотрудники ГИБДД ножом в спину

Кровавые разборки с сотрудниками ГИБДД произошли в Артемовском. Местный патруль ДПС остановил пьяного водителя. Полицейские пытались затащить нарушителя в служебную машину. Но в это время к наряду подъехали друзья лихача. Один из них вышел из машины и ударил одного из работников ГИБДД ножом в спину, после чего сел в машину и скрылся.

— Группа задержания службы вневедомственной охраны Росгвардиипо радиостанции услышали сообщение от наряда ГИБДД о том, что им необходима машина скорой помощи, — рассказывают в Управлении Росгвардии по свердловской области. — Прибыв на место происшествия сотрудники войск правопорядка увидели, что на земле лежит сотрудник ГИБДД с ножевым ранением в области спины.

Сотрудники Росгвардии оказали своему коллеге помощь, пока ждали «скорую помощь». Когда пострадавшего полицейского забрали в больницу, силовики бросились в погоню за отморозком.