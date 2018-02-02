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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Новосибирска занялся проверкой смерти девушки от голодания

В соцсети утверждают, что девушка состояла в секте что и стало причиной гибели. СК пока не подтверждает этот факт.

Следственный комитет в Новосибирске занялся проверкой смерти местной жительницы Смородиновой Елены, 1982 года рождения. Известно, что девушка умерла от истощения: она не употребляла пищу и воду в среднем в течение 21 дня. Перед тем, как ее обнаружили — труп пролежал в квартире около двух недель.

В следственном комитете «Комсомольской правде» сообщили, что труп уже был изрядно подпорчен разложением и в этом состоит сложность проведения судебной медицинской экспертизы, но явных намеков на насильственную смерть или криминал — не наблюдалось.

В соцсети многие знакомые погибшей девушки утверждают, что Елена состояла в секте некой Лолы Байковой, которая пропагандирует учения индийского гуру Саи Баба. Методы «быть ближе к богу» можно назвать экстремальными: отказ от медицинской помощи, а также периодическое голодание.

— В настоящий момент утверждать прямую взаимосвязь между смертью и принадлежностью к какой-либо секте мы пока не можем, — комментирует представитель СК Дмитрий Чечулин.

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