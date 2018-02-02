Следственный комитет Новосибирска занялся проверкой смерти девушки от голодания

Следственный комитет в Новосибирске занялся проверкой смерти местной жительницы Смородиновой Елены, 1982 года рождения. Известно, что девушка умерла от истощения: она не употребляла пищу и воду в среднем в течение 21 дня. Перед тем, как ее обнаружили — труп пролежал в квартире около двух недель.

В следственном комитете «Комсомольской правде» сообщили, что труп уже был изрядно подпорчен разложением и в этом состоит сложность проведения судебной медицинской экспертизы, но явных намеков на насильственную смерть или криминал — не наблюдалось.

В соцсети многие знакомые погибшей девушки утверждают, что Елена состояла в секте некой Лолы Байковой, которая пропагандирует учения индийского гуру Саи Баба. Методы «быть ближе к богу» можно назвать экстремальными: отказ от медицинской помощи, а также периодическое голодание.