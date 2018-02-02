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10:23 (мск), источник: VN.ru

За торговлю мертвыми душами поплатился полицейский

Бойкую торговлю информацией о покойниках и их родственниках организовал прапорщик из Новосибирска. Суд приговорил его за получение взяток в размере 188 тысяч рублей от похоронных агентств, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как установил Ленинский районный суд, бывший полицейский Константин К. по роду службы получал персональные данные о лицах, умерших в Новосибирске. Прапорщик знал фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, местонахождение умершего, а также фамилию, имя, отчество, местонахождение, номер контактного телефона родственников усопшего.

С марта по декабрь 2016 года недобросовестный полицейский передал представителям ритуальных агентств информацию конфиденциального характера о смерти 24 граждан. Взамен он получил на свою банковскую карту 188 тысяч рублей.

Суд признал 45-летнего мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Константина К. приговорила к 4 годам 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком 4 года) и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

«Суд также лишил его права на срок два года занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций. Кроме того, суд лишил его специального звания «прапорщик полиции», — добавил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

Сотрудники полиции в Новосибирске не раз зарабатывали на торговле информацией о смертях граждан. В октябре 2016 года старший сержант Сергей О. получил три года условного лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей за «сотрудничество» с похоронным бюро. Он отправлял знакомому бизнесмену SMS с данными об умерших, получая по пять тысяч рублей с каждого заказа. Таким образом, с ноября 2015 года по март 2016 года он получил 20 тысяч рублей.

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