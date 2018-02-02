За торговлю мертвыми душами поплатился полицейский

Как установил Ленинский районный суд, бывший полицейский Константин К. по роду службы получал персональные данные о лицах, умерших в Новосибирске. Прапорщик знал фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, местонахождение умершего, а также фамилию, имя, отчество, местонахождение, номер контактного телефона родственников усопшего.

С марта по декабрь 2016 года недобросовестный полицейский передал представителям ритуальных агентств информацию конфиденциального характера о смерти 24 граждан. Взамен он получил на свою банковскую карту 188 тысяч рублей.

Суд признал 45-летнего мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Константина К. приговорила к 4 годам 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком 4 года) и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

«Суд также лишил его права на срок два года занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций. Кроме того, суд лишил его специального звания «прапорщик полиции», — добавил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.