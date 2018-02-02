В Закамске автобус сбил школьницу

В 11:45 по улице Калинина двигался маршрутный автобус. Возле пересечения с улицей Туапсинская водитель допустил наезд на ребенка.

Согласно данным ГИБДД, с начала года в Перми по вине водителей травмы в ДТП получили семь детей-пешеходов.