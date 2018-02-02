В Закамске автобус сбил школьницу
ДТП случилось 31 января на улице Калинина. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы.
ДТП случилось 31 января на улице Калинина. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы.
В 11:45 по улице Калинина двигался маршрутный автобус. Возле пересечения с улицей Туапсинская водитель допустил наезд на ребенка.
Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка травмировалась. По факту случившегося идет проверка.
Согласно данным ГИБДД, с начала года в Перми по вине водителей травмы в ДТП получили семь