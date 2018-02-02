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10:19 (мск), источник: Новости Перми

В Закамске автобус сбил школьницу

ДТП случилось 31 января на улице Калинина. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы.

В 11:45 по улице Калинина двигался маршрутный автобус. Возле пересечения с улицей Туапсинская водитель допустил наезд на ребенка.

Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка травмировалась. По факту случившегося идет проверка.

Согласно данным ГИБДД, с начала года в Перми по вине водителей травмы в ДТП получили семь детей-пешеходов.

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