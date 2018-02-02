Приговор Антону Вахрину оставили без изменения

Приговор суда первой инстанции и постановление апелляционной, оставившей приговор в силе, обжаловал адвокат семьи убитой девушки. Он посчитал, что вынесенный Антону Вахрину приговор является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания. Судья Оксана Симбирева сочла доводы защитника несостоятельными. Приговор оставлен без изменения.



Преступление, которое совершил Антон Вахрин, произошло в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района. Господин Вахрин убил свою знакомую выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Антона Вахрина задержали полицейские.