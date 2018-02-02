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10:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Приговор Антону Вахрину оставили без изменения

Кассационная инстанция Пермского краевого суда отказала в удовлетворении жалобы на приговор пермскому бизнесмену Антону Вахрину, осужденному за убийство своей знакомой.

Приговор суда первой инстанции и постановление апелляционной, оставившей приговор в силе, обжаловал адвокат семьи убитой девушки. Он посчитал, что вынесенный Антону Вахрину приговор является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания. Судья Оксана Симбирева сочла доводы защитника несостоятельными. Приговор оставлен без изменения.

Преступление, которое совершил Антон Вахрин, произошло в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района. Господин Вахрин убил свою знакомую выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Антона Вахрина задержали полицейские.

Свою вину в убийстве он признал.17 октября 2017 года Добрянский суд приговорил Антона Вахрина к 9,5 годам лишения свободы. Его подельники, которые помогали избавляться от улик, осуждены к обязательным работам. Абдужаббор Султонов — на 480 часов, Алексей Пилев — на 450 часов.

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