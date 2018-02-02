В Уфе в результате аварии пострадали четыре человека
В Уфе на улице Менделеева ночью произошла авария, в которой пострадали четыре человека, сообщается в группе «Дорожный патруль Уфа».
В Уфе на улице Менделеева ночью произошла авария, в которой пострадали четыре человека, сообщается в группе «Дорожный патруль Уфа».
По предварительным данным, Lada Largus следовала по улице Менделеева в сторону ХБК и выполняла левый поворот. В это время на встречной полосе в нее врезался ВАЗ-2107. Получили травмы два человека из «семерки» и двое из Largus.
Прибывшие на место медики их госпитализировали.