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10:16 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе в результате аварии пострадали четыре человека

В Уфе на улице Менделеева ночью произошла авария, в которой пострадали четыре человека, сообщается в группе «Дорожный патруль Уфа».

По предварительным данным, Lada Largus следовала по улице Менделеева в сторону ХБК и выполняла левый поворот. В это время на встречной полосе в нее врезался ВАЗ-2107. Получили травмы два человека из «семерки» и двое из Largus.

Прибывшие на место медики их госпитализировали.

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