Главный экономист Башкирского госуниверситета подозревается во взяточничестве

Источник: Агентство «Москва»

По версии следствия, подозреваемый с сентября 2015 по март 2017 года получил от своего заместителя 500 тыс. рублей за общее покровительство по службе.

Впоследствии женщина, поборов страх перед руководителем, обратилась в правоохранительные органы, говорится в сообщении.