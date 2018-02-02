Главный экономист Башкирского госуниверситета подозревается во взяточничестве
Уфа. 2 февраля.
Уфа. 2 февраля.
По версии следствия, подозреваемый с сентября 2015 по март 2017 года получил от своего заместителя 500 тыс. рублей за общее покровительство по службе.
Впоследствии женщина, поборов страх перед руководителем, обратилась в правоохранительные органы, говорится в сообщении.
Действия сотрудника вуза квалифицированы по п."б, в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлено обвинение.