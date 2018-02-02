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10:15 (мск), источник: Интерфакс

Главный экономист Башкирского госуниверситета подозревается во взяточничестве

Уфа. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Возбуждено уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического управления Башкирского государственного университета по подозрению в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в пятницу.

Источник: Агентство «Москва»

По версии следствия, подозреваемый с сентября 2015 по март 2017 года получил от своего заместителя 500 тыс. рублей за общее покровительство по службе.

Впоследствии женщина, поборов страх перед руководителем, обратилась в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Действия сотрудника вуза квалифицированы по п."б, в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлено обвинение.

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