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10:20 (мск), источник: Sputnik.by

Последний из белорусских граждан освобожден из плена в Ливии

Гражданин Беларуси Вячеслав Качура пробыл в плену у боевиков почти 7 лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Вячеслав Качура — последний из числа граждан Беларуси, насильственно удерживаемых в Ливии, возвращается в Минск.

Качура был задержан боевиками в августе 2011 года во время штурма ливийской столицы Триполи в числе белорусов, россиян и украинцев, которые работали в стране по контрактам, заключенным с ведома правительства страны.

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Четверо из задержанных белорусов были освобождены в августе 2014 года, однако Качуру, который попал в руки другой группировки боевиков, удалось вызволить только сейчас.

Все это время руководство страны предпринимало все возможные меры для того, чтобы освободить из плена белорусского гражданина. Вопрос затрагивался на всех уровнях, в последний раз — на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, которая состоялась в сентябре 2017 года.

Напомним, что посольство Беларуси в Триполи было закрыто в августе 2014 года в связи с эскалацией внутреннего вооруженного конфликта в Ливии.

Подробности освобождения

О том, как освобождали белоруса, журналистам рассказал глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По его словам, вопросом освобождения военного специалиста из Беларуси Вячеслава Качуры занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров в координации с МИД России, российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию, а также КГБ и МИД Беларуси.

В результате дипломатических усилий удалось добиться перевода Вячеслава Качуры в тюрьму в городе Триполи, где он содержался в нормальных условиях, и где его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Качура, несмотря на почти 7 лет плена, чувствует себя хорошо. Уже сегодня он возвращается на родину.

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