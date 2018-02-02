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16:32 (мск), источник: Интерфакс

Лидер казанской ячейки «Хизб-ут Тахрир» осужден к 17 годам колонии

Казань. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Казани вынесен приговор лидеру казанской ячейки запрещенной в России организации «Хизб-ут Тахрир» 31-летнему Ильшату Батталову, сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» из зала суда.

Подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации) и ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Гособвинение просило суд назначить наказание в виде 19 лишения свободы.

Дело рассматривалось Приволжским окружным военным судом в здании Казанского военного гарнизонного суда.

И. Батталов был задержан в марте 2016 года. Осужденный с ноября 2013 по май 2015 года участвовал в деятельности казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир», а с мая 2015 по март 2016 года руководил указанной организацией в Казани.

И. Батталов посещал мечети Казани, где занимался вербовкой среди прихожан, участвовал в тайных собраниях казанской ячейки террористической организации.

Осужденный вину не признал, но не отрицал, что являлся участником организации «Хизб ут-Тахрир», поскольку считает ее ошибочно признанной террористической.

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