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17:10 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове задержали дилера, продававшего наркотики за биткоины

В Ростове арестован наркодилер, продававший запрещенные средства через анонимную сеть DarkNet.

Продажи осуществлялись в биткоинах. Во время обыска у него дома нашли 63 тайника с 15,5 кг наркотиков: более 8 кг гашиша, больше 5 кг амфетамина, 2 кг марихуаны и эфедрина, а также таблетки экстази. Их общая сумма составляет более 30 млн руб.

Как сообщает издание «КоммерсантЪ-Юг», в начале этого года в одно из отделений «Почты России» в Ростове-на-Дону из Германии на его имя пришли посылки с наркотиками. Мужчина и его сообщник являлись координаторами международной наркосети. Сейчас они находятся под стражей, на них заведены уголовные дела по статьям «Контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном размере» и «Контрабанда наркотических средств, совершенная в особо крупном размере». Сейчас следователи занимаются поиском их сообщников и установлением их личностей.

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