В Калининграде директор турфирмы присвоила деньги клиентов

Предпринимательница заключала договоры с клиентами и брала у них деньги за туристические путевки. Однако, женщина оплачивала клиентам только трансфер до места отдыха. В итоге, когда калининградцы добирались до места отдыха, выяснялось, что им необходимо оплачивать уже оплаченные гостиничные номера, а в ряде случаев и вовсе самостоятельно искать места для проживания.