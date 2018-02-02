В Калининграде директор турфирмы присвоила деньги клиентов
В Калининграде полиция возбудила три уголовных дела на директора турфирмы, которая присваивала деньги клиентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в
В Калининграде полиция возбудила три уголовных дела на директора турфирмы, которая присваивала деньги клиентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в
Предпринимательница заключала договоры с клиентами и брала у них деньги за туристические путевки. Однако, женщина оплачивала клиентам только трансфер до места отдыха. В итоге, когда калининградцы добирались до места отдыха, выяснялось, что им необходимо оплачивать уже оплаченные гостиничные номера, а в ряде случаев и вовсе самостоятельно искать места для проживания.
— Полицейские уже собрали доказательства причастности директора к трем эпизодам противоправной деятельности. Сумма ущерба, причиненного клиентам турфирмы — от 180 до 300 тысяч рублей, — сообщили в
Уголовные дела возбуждены по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи включает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 6 лет.