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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде директор турфирмы присвоила деньги клиентов

В Калининграде полиция возбудила три уголовных дела на директора турфирмы, которая присваивала деньги клиентов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимательница заключала договоры с клиентами и брала у них деньги за туристические путевки. Однако, женщина оплачивала клиентам только трансфер до места отдыха. В итоге, когда калининградцы добирались до места отдыха, выяснялось, что им необходимо оплачивать уже оплаченные гостиничные номера, а в ряде случаев и вовсе самостоятельно искать места для проживания.

— Полицейские уже собрали доказательства причастности директора к трем эпизодам противоправной деятельности. Сумма ущерба, причиненного клиентам турфирмы — от 180 до 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе полиции.

Уголовные дела возбуждены по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи включает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 6 лет.

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