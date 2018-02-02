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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Ангарчанин открыл ферму для майнинга в трамвайном депо и вогнал предприятие в долги за электричество

В городской администрации надеются, что «криптомиллионер» расплатится по счетам, а он сам — что курс биткоина вырастет.

Курс биткоина колеблется. Уже сколько ему предрекали скорую смерть, но он все держится на плаву. Тысячи россиян видят в криптовалюте шанс разбогатеть. Правда, это требует больших вложений. Одни распродают квартиры с машинами и покупают электронную валюту. Другие создают фермы для создания виртуальных денег, или, как они говорят сами, для майнинга: приобретают дорогущие видеокарты и системы охлаждения, устанавливают все это в помещении и ждут, когда биткоины поваляться с неба. Единственные расходы здесь — это электричество. Здесь-то и просчитался один из жителей Ангарска, когда решил открыть свою майнинг-ферму.

Своего помещения у сибиряка не было, а аренда коммерческой недвижимости в городе вылилась бы в копеечку, вернее, в криптокопеечку. К слову, офисы площадью двадцать квадратов в Ангарске сдается за 10 тысяч рублей. Но выход мужчина все-таки нашел. Он снял помещение… в трамвайном депо, которое принадлежит муниципалитету. Там аренда двадцати квадратов стоит всего 2300 рублей. Начал добывать биткоины и всего за несколько дней загнал предприятие в долги.

— Когда поступил сигнал о большом электропотреблении, администрация начала проверку, — сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. — Дело в том, что у предприятия «Ангарский трамвай» есть долги, а тут они вдруг стали расти, нам нужно было оценить ситуацию. Временно мы отключили оборудование арендатора. Ему такая ситуация не понравилась и в этом, конечно, есть наша вина. В итоге мужчина предпочел расторгнуть договор аренды и вывез все оборудование.

Задали мы вопрос и о том, насколько вообще законно сдавать в аренду муниципальную собственность. В пресс-службе администрации Ангарского городского округа заверили, что право на это у них есть.

— Арендатор должен заниматься легальным видом деятельности, — отметила собеседница «КП». — В данном случае мужчина сообщил, что разместит вычислительную технику. А майнинг-ферма — это ведь и есть вычислительная техника. При заключении договора аренды мы сняли показания счетчиков и было оговорено, что она оплачивается предпринимателем отдельно.

Сейчас городские власти надеются, что «криптомиллионер» не поскупится оплатить долги за электричество. Иначе продолжиться эта история может уже в суде.

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