Ангарчанин открыл ферму для майнинга в трамвайном депо и вогнал предприятие в долги за электричество
В городской администрации надеются, что «криптомиллионер» расплатится по счетам, а он сам — что курс биткоина вырастет.
В городской администрации надеются, что «криптомиллионер» расплатится по счетам, а он сам — что курс биткоина вырастет.
Курс биткоина колеблется. Уже сколько ему предрекали скорую смерть, но он все держится на плаву. Тысячи россиян видят в криптовалюте шанс разбогатеть. Правда, это требует больших вложений. Одни распродают квартиры с машинами и покупают электронную валюту. Другие создают фермы для создания виртуальных денег, или, как они говорят сами, для майнинга: приобретают дорогущие видеокарты и системы охлаждения, устанавливают все это в помещении и ждут, когда биткоины поваляться с неба. Единственные расходы здесь — это электричество.
Своего помещения у сибиряка не было, а аренда коммерческой недвижимости в городе вылилась бы в копеечку, вернее, в криптокопеечку. К слову, офисы площадью двадцать квадратов в Ангарске сдается за 10 тысяч рублей. Но выход мужчина
— Когда поступил сигнал о большом электропотреблении, администрация начала проверку, — сообщили в
Задали мы вопрос и о том, насколько вообще законно сдавать в аренду муниципальную собственность. В
— Арендатор должен заниматься легальным видом деятельности, — отметила собеседница «КП». — В данном случае мужчина сообщил, что разместит вычислительную технику. А
Сейчас городские власти надеются, что «криптомиллионер» не поскупится оплатить долги за электричество. Иначе продолжиться эта история может уже в суде.