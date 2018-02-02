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16:49 (мск), источник: АиФ Самара

Самарские полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске 21 год

Мужчина разыскивался за групповое убийство.

Сотрудники самарской полиции в Екатеринбурге задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск в 1996 году за убийство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Находясь в лесопосадке, расположенной в районе села Курумоч Волжского района, задержанный и еще несколько человек забили насмерть двух мужчин.

Соучастники группового убийства были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в 1997 году и приговорены к различным срокам лишения свободы. 40-летний местный житель скрылся от правосудия и в течение 21 года находился в федеральном розыске.

Некоторое время назад сотрудники самарской полиции, получили информацию, что разыскиваемый может проживать в Екатеринбурге на съемной квартире у своей сожительницы и представляться вымышленным именем. 29 января 2018 года сотрудники группы по розыску ОВД Волжского района и сотрудники группы по розыску ГУ МВД России по Самарской области, совместно с сотрудниками полиции Екатеринбурга задержали его по месту проживания. В настоящее время мужчина доставлен в Самарскую область. Он арестован.

Следственным управлением Следственного комитета России по самарской области мужчине предъявлено обвинение по «Убийство двух лиц» УК РФ.

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