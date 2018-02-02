Суд в Москве обязал должника раскрыть сведения о криптовалюте

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал признанного банкротом гражданина Илью Царькова предоставить суду сведения об имеющейся у него криптовалюте для разрешения вопроса о возможности включения ее в конкурсную массу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Обязать Царькова раскрыть состояние онлайн-кошелька с (принадлежащим ему) идентификатором», — сказала судья Лариса Кравчук.

Суд в пятницу рассматривал заявление Алексея Леонова, финансового управляющего Царькова, требующего включить содержимое криптокошелька должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля от него.

Как пояснил в суде Леонов, Царьков сообщил ему, что у него имеется криптокошелек на ресурсе Blockchain.info, не сообщив при этом об имеющейся на счете кошелька криптовалюте. По мнению финансового управляющего, данная криптовалюта должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

«Криптовалюта не включена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания. Оснований для невключения содержимого криптокошелька не имеется», — сказал Леонов. Он также отметил, что в случае, если суд откажется включать криптовалюту в конкурсную массу, это даст возможность недобросовестным должникам «прятать имущество в биткоины».

Как заявил в суде представитель Царькова, «говорить, что криптовалюта относится к имуществу, — натяжка», «криптовалюта не признана государством» и является не имуществом, а информацией. Кроме того, по его словам, операции с криптовалютой представляют собой не расчетные, а обменные операции между двумя лицами. «Криптовалюта имеет ценность только для тех двух лиц, которые меняются», — сказал представитель Царькова.

Он сравнил криптовалюты с квазивалютой, используемой в некоторых компьютерных играх. Также, по словам представителя должника, информация о содержимом криптокошелька является конфиденциальной.

Суд в пятницу отложил рассмотрение заявления Леонова на 26 февраля. К этой дате суд обязал должника представить информацию о состоянии криптокошелька.