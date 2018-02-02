Прокуратура нашла нарушения в воронежских аптеках
В трех заведениях продавали лекарства без рецепта.
В трех заведениях продавали лекарства без рецепта.
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку местных аптек. Правоохранителей интересовало, как исполняется законодательство об обращении лекарственных средств.
— В аптечных пунктах обществ с ограниченной ответственностью «Мега Фарм Воронеж», «Собо» и «Визит-фарм» зарегистрированы случаи продажи лекарственных средств, при реализации которых обязателен рецепт врача, — сообщили в прокуратуре.
В итоге правоохранители возбудили дела об административных правонарушениях. Должностным лицам грозят штрафы от пяти до десяти тысяч рублей. Проверка прокуратуры продолжается.