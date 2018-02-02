Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Продукты, которых теперь можно не бояться
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
5 городов, где жилье дорожает быстрее всего
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
16:58 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело за использование рабского труда заведено на предпринимателя из Вилейки

Мужчина подозревается в том, что два года под угрозой физического насилия заставлял людей работать на него. Работники ухаживали за свиньями и кроликами, которых предприниматель разводил на своем приусадебном участке.

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя из Вилейки возбуждено уголовное дело за использование рабского труда, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина подозревается в том, что два года под угрозой физического насилия заставлял людей работать на него. Работники ухаживали за свиньями и кроликами, которых предприниматель разводил на своем приусадебном участке.

Читайте также
Девушка в Минске обворовывала женщин в день пенсии

Обо всех обстоятельствах рассказал милиции один из сбежавших. Чтобы избавиться от рабства, 30-летний житель одной из деревень Вилейского района убежал от предпринимателя и ушел из дома.

«Только после этого родственники обратились в милицию с заявлением об его исчезновении. Сотрудники милиции нашли мужчину на вокзале в Витебске. По его словам, он ехал «хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца», — проинформировали в УВД.

По словам потерпевшего, примерно два года назад он услышал от знакомых, что предприниматель из соседней деревни ищет работников. Мужчина решил попробовать. «Первые полгода все шло более-менее нормально: предприниматель платил деньги и даже давал одежду своим работникам. Но с течением времени денег он платил все меньше, а примерно с середины 2016 года перестал их платить совсем. Естественно, что это не понравилось работникам, и они перестали приходить на работу. А вот это уже не понравилось предпринимателю», — рассказали в милиции.

Бизнесмен знал, что один из его бывших работников живет в соседней деревне и через пару дней приехал к нему домой, избил его, затолкал в багажник машины и отвез к себе на участок. «Там он заставил мужчину на себя работать. По словам потерпевшего, работодатель постоянно угрожал ему физической расправой, не стеснялся пускать в ход кулаки по любому поводу. За несколько дней он настолько запугал мужчину и подавил его волю, что тот просто боялся его ослушаться, не говоря уже о том, чтобы идти в милицию. Помощи мужчине ждать было неоткуда, так как кроме престарелого отца близких родственников у него не было, а односельчане предпочитали не лезть в чужие дела», — отметили в УВД.

Иногда мужчина пытался выказывать какой-то протест, но все его попытки не выйти на работу жестко пресекались предпринимателем. Несколько раз тот приковывал его цепью в сарае и оставлял в таком положении на всю ночь. В конце концов мужчина не выдержал и сбежал.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. «Оперативники совместно со следователями Вилейского РОСК устанавливают других пострадавших. По словам основного потерпевшего, иногда вместе с ним работали и другие люди, которых привозил предприниматель. С ними он также обращался жестко и не платил никаких денег», — рассказали в милиции.

При обыске в доме предпринимателя были обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья, а также множество патронов к гладкоствольному и нарезному оружию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак поделилась фото со свадьбы пятилетнюю годовщину
Как приготовить домашний майонез
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
Минфин США рекомендовал не вводить санкции против госдолга РФ
В МГУ нашли способ победить рак
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю
Джунгли Гватемалы веками скрывали заброшенный город майя
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь