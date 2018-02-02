Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Похудение усиливает голод
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Тест: угадайте город по достопримечательности
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Олимпийская сборная РФ оказалась в новой истории - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
16:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Судебный пристав обвиняется в мошенничестве в Выселковском районе Кубани

Взысканный с предприятия долг мужчина не внес на счет службы судебных приставов.

Прокуратура Выселковского района установила, что с декабря 2016 года по апрель 2017 года судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Кореновску и Выселковскому району в рамках взыскания с муниципального унитарного предприятия долга за поставленные коммунальные услуги, от должностных лиц МУП получил 430 тысяч рублей.

При этом указанные денежные средства судебный пристав-исполнитель не направил на погашение долга по исполнительному производству, обратив их в свою пользу.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Кроме того, ранее по инициативе прокуратуры в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по факту незаконного окончания исполнительного производства о взыскании с того же унитарного предприятия долга в размере более 22 миллионов рублей в пользу другого юридического лица. При этом фактически какие-либо суммы с должника взысканы не были.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре района.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
Волочкова шокировала изуродованными ногами
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
Минфин США рекомендовал не вводить санкции против госдолга РФ
В МГУ нашли способ победить рак
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю
Джунгли Гватемалы веками скрывали заброшенный город майя
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь