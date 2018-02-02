Судебный пристав обвиняется в мошенничестве в Выселковском районе Кубани
Взысканный с предприятия долг мужчина не внес на счет службы судебных приставов.
Взысканный с предприятия долг мужчина не внес на счет службы судебных приставов.
Прокуратура Выселковского района установила, что с декабря 2016 года по апрель 2017 года судебный
При этом указанные денежные средства судебный
Как сообщает
Кроме того, ранее по инициативе прокуратуры в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по факту незаконного окончания исполнительного производства о взыскании с того же унитарного предприятия долга в размере более 22 миллионов рублей в пользу другого юридического лица. При этом фактически
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле в прокуратуре района.