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17:26 (мск), источник: Om1.ru

В омской школе, где загорелся медкабинет, отменят уроки

Пока сообщается, что занятий не будет только завтра.

В школе № 37 на улице Чокана Валиханова, где сегодня загорелся холодильник в медицинском кабинете, отменят занятия. По предварительным данным, уроков не будет всего один день — в субботу, 3 февраля, когда в школе обучаются только старшеклассники (10−11 классы).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в происшествии никто не пострадал, около 60 школьников и учителей были оперативно эвакуированы. Причины пожара назовут после официального заключения дознавателей регионального МЧС.

— Масштаб и сумма ущерба уточняются, — добавили в мэрии.

Напомним, сегодня около 15:30 в школе сработала пожарная сигнализация, здание эвакуировали. Выяснилось, что в медкабинете вспыхнул холодильник.

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