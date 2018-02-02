В омской школе, где загорелся медкабинет, отменят уроки

В школе № 37 на улице Чокана Валиханова, где сегодня загорелся холодильник в медицинском кабинете, отменят занятия. По предварительным данным, уроков не будет всего один день — в субботу, 3 февраля, когда в школе обучаются только старшеклассники (10−11 классы).