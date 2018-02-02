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16:58 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Пушкине нашли ангар, где перебивали номера и резали машины

Петербургские полицейские нашли машину, находившуюся в розыске, и целый ангар с оборудованием угонщиков.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Водителю Петербурга», в 21:10 1 февраля в Пушкине по адресу: Ленсоветовская дорога, 4, в ходе проверки оперативной информации полицейские обнаружили ангар с оборудованием для перебивки автомобильных номеров и разрезания автомобилей.

Также в ангаре были изъяты госномера, оборудование и грузовой автомобиль Hyundai. При проверке оказалось, что «Хёндэ» числится в розыске за УМВД Красногвардейского района Петербурга от 30 января 2018 года.

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