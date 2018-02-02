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17:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские нашли «резиновую» квартиру на Солнечном бульваре в Калининграде

Сотрудники подразделения по вопросам миграции нашли на Солнечном бульваре резиновую квартиру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

В жилище 39-летняя хозяйка прописала семерых мигрантов. Во время проверки правоохранители установили, что иностранцы там не проживали.

Владелица жилья привлечена к уголовной ответственности. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

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