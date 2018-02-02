Полицейские нашли «резиновую» квартиру на Солнечном бульваре в Калининграде
Сотрудники подразделения по вопросам миграции нашли на Солнечном бульваре резиновую квартиру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Сотрудники подразделения по вопросам миграции нашли на Солнечном бульваре резиновую квартиру. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В жилище 39-летняя хозяйка прописала семерых мигрантов. Во время проверки правоохранители установили, что иностранцы там не проживали.
Владелица жилья привлечена к уголовной ответственности. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.