Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Шедевры русской живописи о зиме и детях
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Лариса Долина экстремально похудела
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
В Китае назвали основные преимущества российских ВКС
Пентагон рассекретил российское космическое оружие
Лариса Долина экстремально похудела
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
18:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге задержали главу православного фонда за угрозу убийством

Лидер отделения «Священной лиги Святого Георгия» подозревается в нападении на сотрудницу.

В Санкт-Петербурге полиция задержала православного активиста из-за стрельбы из пистолета, сообщает ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД.

31 января в полицию Красногвардейского района обратилась сотрудница фонда «Священная лига святого Георгия» в Петербурге. Женщина уверяет, что руководитель организации угрожал ей ножом и пистолетом.

По словам потерпевшей, мужчина внезапно выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в ее сторону. Никаких предпосылок для такого поведения и объяснения — с его стороны не было.

Затем, с пистолетом в одной руке и с ножом — в другой, он стал приближаться к ней и угрожать физической расправой. Напуганная женщина поспешила в отделение полиции.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину. Как оказалось, ранее он был судим. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бессимптомная глаукома. На что обратить внимание в здоровье - эксперты
Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте
В Таганроге уволен спросивший Медведева про зарплату педагог
Минфин США рекомендовал не вводить санкции против госдолга РФ
В МГУ нашли способ победить рак
Альпинистке пришлось оставить товарища, чтобы спасти свою жизнь
От зари до зари: когда в России сократят рабочую неделю
Джунгли Гватемалы веками скрывали заброшенный город майя
Спорт
Английский бестселлер: итоги трансферного окна Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь