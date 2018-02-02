В Петербурге задержали главу православного фонда за угрозу убийством

В Санкт-Петербурге полиция задержала православного активиста из-за стрельбы из пистолета, сообщает ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД.

31 января в полицию Красногвардейского района обратилась сотрудница фонда «Священная лига святого Георгия» в Петербурге. Женщина уверяет, что руководитель организации угрожал ей ножом и пистолетом.

По словам потерпевшей, мужчина внезапно выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в ее сторону. Никаких предпосылок для такого поведения и объяснения — с его стороны не было.

Затем, с пистолетом в одной руке и с ножом — в другой, он стал приближаться к ней и угрожать физической расправой. Напуганная женщина поспешила в отделение полиции.