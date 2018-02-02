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19:27 (мск), источник: ТАСС

Украинские радикалы демонтировали крест УПЦ МП в центре Киева

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украинские радикалы демонтировали крест Украинской православной Московского патриархата (УПЦ МП) в центре Киева.

Радикалы мотивировали свои действия тем, что крест на улице Золотоворотской в Киеве напротив здания Государственной пограничной службы Украины был установлен «незаконно», сообщило в пятницу «Эспрессо ТВ». Националисты также заявили о намерении 3 февраля демонтировать другие постройки УПЦ МП возле Десятинной церкви в столице.

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Ранее, 25 января, радикалы из националистической организации «С14» циркулярной пилой срезали информационный стенд часовни УПЦ МП в Киеве. По мнению националистов, УПЦ МП незаконно захватила землю «на территории археологических раскопок древней десятинной церкви возле Национального музея истории Украины» и построила там часовню.

Это не первый случай осквернения построек Московского патриархата на Украине. В ночь с 9 на 10 января неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области. 9 января, украинские радикалы устроили акцию протеста против православных храмов Московского патриархата в Одессе, расклеив на входах в них наклейки с указанием принадлежности церквей. Таким образом они якобы показали, что церкви Московского патриархата являются филиалами российских спецслужб.

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