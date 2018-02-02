Украинские радикалы демонтировали крест УПЦ МП в центре Киева

Радикалы мотивировали свои действия тем, что крест на улице Золотоворотской в Киеве напротив здания Государственной пограничной службы Украины был установлен «незаконно», сообщило в пятницу «Эспрессо ТВ». Националисты также заявили о намерении 3 февраля демонтировать другие постройки УПЦ МП возле Десятинной церкви в столице.

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Ранее, 25 января, радикалы из националистической организации «С14» циркулярной пилой срезали информационный стенд часовни УПЦ МП в Киеве. По мнению националистов, УПЦ МП незаконно захватила землю «на территории археологических раскопок древней десятинной церкви возле Национального музея истории Украины» и построила там часовню.