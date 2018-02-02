Холера в Алматы: диагноз подтвердился уже у трех человек
В Алматы инфекционное заболевание обнаружили у троих парней, которые на днях вернулись из Индии, передает КТК.
В Алматы инфекционное заболевание обнаружили у троих парней, которые на днях вернулись из Индии, передает КТК.
По данным телеканала, казахстанские туристы начали свое путешествие в столице Индии —
«В итоге 31-го числа мальчика забирают в инфекционку с подозрением на холеру. И вчера братишка завтракал, его приехали на скорой помощи и увезли с подозрением на холеру. И также еще одного друга и девочку, подружку их», — рассказала сестра Анастасия Павлова.
В этой инфекционной больнице сейчас находятся четверо казахстанских туристов. У троих уже подтвердился диагноз холера. Одному из приятелей стало плохо еще в Индии, остальных болезнь настигла на родине. В путешествие друзья отправились месяц назад и успели объехать шесть городов.
Родных к больным пока не пускают, хотя состояние пациентов оценивают как стабильное. Через три дня они сдадут анализы. По результатам и станет понятно, удалось ли вылечить от холеры неудачливых туристов.
«Заболевшие — граждане города Алматы. В Индии, при опросе выяснилось, что они употребляли разные пищевые продукты и воду, но при этом обратилось внимание на то, что они ели устрицы в сыром виде и, видимо, вот это послужило поводом для заражения», — пояснил руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями Саят Кауметбаев.
У экспертов о ситуации свое мнение. Они считают: туристы должны быть более осмотрительными. Тем более, в Индии, где санитарные условия, мягко говоря, отличаются от казахстанских. За прошлый год холеру оттуда привозили пять раз.
После того, как у алматинцев обнаружили холеру, врачам пришлось проверять на наличие инфекции всех, кто с ними контактировал. В том числе экипаж и пассажиров самолета, на котором они летели! Проверку прошли и родственники. Их квартиры сразу же продезинфицировали. Новых случаев заболевания пока не обнаружили.