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2 февраля, источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском дети утонули в яме, вырытой коммунальщиками для ремонта водопровода

Следственный комитет возбудил уголовное дело, виновным грозит до семи лет лишения свободы.

В рабочем поселке Колывань погибли два брата — шести и одиннадцати лет. Дети упали в яму, которую вырыли коммунальщики, ремонтируя трубы. Все это случилось 2 февраля после того, как прорвало водопровод.

— Сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением, — сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области. — В вечернее время два малолетних брата проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли.

На место происшествия выехало руководство областного Следственного управления. Сразу возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

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