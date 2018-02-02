Под Новосибирском дети утонули в яме, вырытой коммунальщиками для ремонта водопровода

В рабочем поселке Колывань погибли два брата — шести и одиннадцати лет. Дети упали в яму, которую вырыли коммунальщики, ремонтируя трубы. Все это случилось 2 февраля после того, как прорвало водопровод.

— Сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением, — сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области. — В вечернее время два малолетних брата проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли.